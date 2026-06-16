Дизель и «автомат»: что предложил покупателям новый Sollers SF5 и сколько стоит

Прошла премьера фургона Sollers SF5 с «автоматом» / Фото пресс-служба производителя

На российском рынке состоялся дебют обновленной версии фургона Sollers SF5, оснащенного автоматической трансмиссией. Об этом информирует издание «Российская газета».

В модельном ряду представлено сразу несколько вариантов исполнения: цельнометаллические грузовые фургоны, пассажирские и грузопассажирские модификации, а также машины специального назначения.

Стоимость базовой комплектации Sollers SF5 стартует от 3 миллионов 270 тысяч рублей. Для тех, кто остановит выбор на версии с АКПП, производитель предусмотрел дополнительную плату в размере 150 тысяч рублей, то есть минимальная цена такой машины составит 3,42 миллиона рублей.

Все модификации данного автомобиля комплектуются локализованным дизельным двигателем рабочим объемом 2,7 литра, который выдает 150 лошадиных сил и соответствует требованиям экологического класса «Евро-5». Этот мотор агрегатируется либо с шестиступенчатой механикой, либо с шестидиапазонным «автоматом» – обе трансмиссии предлагаются на выбор покупателя.

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