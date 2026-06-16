Европейский автопром бьет тревогу: кто объединился против китайской экспансии

VW, Stellantis и Renault предложили защитить европейский автопром от китайцев. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Крупнейшие европейские автопроизводители – Volkswagen AG, Stellantis NV и Renault SA – выступили с совместной инициативой, направленной на сдерживание экспансии недорогих китайских машин на рынке Евросоюза.

Как информирует агентство Bloomberg, компании обратились к властям ЕС с предложением сформировать прозрачную нормативную базу для поддержки местного автомобилестроения.

В обращении, направленном членам Европарламента, концерны, занимающие около 60% всего производства авто в ЕС, призвали внедрить рамочную концепцию «Made in Europe» («Сделано в Европе») и усилить стимулы для наращивания выпуска внутри союза. Программа охватывает всю производственную цепочку – от закупки компонентов и конструкторских работ до финальной сборки.

Ключевым пунктом предложения является введение четкого количественного стандарта «70:70». Согласно ему, 70% всех автомобилей, реализуемых в Евросоюзе, должны производиться непосредственно на территории стран ЕС, а оставшиеся 30% могут импортироваться из государств, не входящих в союз, включая Китай, Японию и Турцию.

В своем послании к политикам европейские гиганты перечислили ряд системных проблем, требующих законодательного вмешательства. Среди них – падение спроса (годовые продажи сократились на 3 млн единиц по сравнению с 2019 годом), высокая доля импортной продукции (26% рынка занято машинами из-за рубежа), а также необходимость государственной поддержки локального производства, в том числе аккумуляторных батарей и компонентов. Кроме того, они указали на важность повышения доступности местных электромобилей.

Особую тревогу у европейцев вызывает активность китайских брендов, которые предлагают множество технологичных и сравнительно недорогих моделей в сегменте NEV. Наибольших успехов, по данным Bloomberg, достигли BYD Co. и MG (принадлежит SAIC Motor). Их продукция, например BYD Atto 3, быстро завоевывает европейский рынок. Отмечается, что китайские марки значительно опережают конкурентов по скорости обновления модельного ряда и внедрения инноваций.

В совместном письме, на которое ссылается Reuters, производители предупредили о беспрецедентной угрозе для своей конкурентоспособности, связанной с серьезным технологическим отставанием в стратегически важных направлениях, жестким глобальным давлением, а также сохраняющимися высокими затратами на энергию, производство и соблюдение нормативов.

Представители Volkswagen, Stellantis и Renault выразили уверенность, что реализация программы «Made in Europe» позволит предложить европейскому среднему классу экологичные, доступные и технически передовые автомобили, а также предотвратит дальнейший перенос производственных мощностей за пределы союза. Они настаивают, что государственные преференции должны получать только те производители, которые располагают инженерными центрами, компонентной базой и сборочными предприятиями на территории 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

В рамках данной концепции компании рассчитывают на введение системы льготных налоговых вычетов для всех электрокаров, собранных внутри Евросоюза, что дополнительно поддержит локальных игроков. Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, подобные меры могут негативно сказаться на положении брендов, зависимых от внешних поставок, – Toyota, Nissan и Jaguar Land Rover, поскольку значительная часть их автомобилей для ЕС производится в Великобритании, Японии и Турции.

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