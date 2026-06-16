Новый Nissan Qashqai уже в России: сколько стоит и где купить

Кроссовер Ниссан продают в РФ. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появилась возможность приобрести новую версию компактного кроссовера Nissan Qashqai, которая ранее была ориентирована исключительно на Китай и получила индекс Glory, сообщают "Автоновости дня". Как следует из данных классифайдов, модель привлекает современной внешностью, насыщенным оснащением и сравнительно невысокой стоимостью – минимальная цена стартует от 1,7 миллиона рублей.

В объявлениях, размещенных во Владивостоке, указанную сумму просят за автомобиль в исполнении Leading, который предлагается под заказ. В эту комплектацию входят кожаный салон, мультируль с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, камеры кругового обзора, парктроники, панорамная крыша и двухцветные легкосплавные диски на 18 дюймов.

Недавно вернувшийся на рынок Geely Coolray в единственной комплектации оценивается в 2 739 990 рублей. Tenet T4 выпуска 2026 года продается минимум за 2 169 000 рублей, а начальный ценник на популярный Tenet T7 составляет 2 735 000 рублей.

Судя по сводкам на онлайн-площадках, в настоящий момент в продаже насчитывается более 200 новых экземпляров Qashqai Glory – часть имеется в наличии, остальные доступны под заказ. Помимо Владивостока, за 1,9 миллиона рублей кроссовер можно заказать в Омске и Волгограде. Несколько выше цены установлены в Иркутске, Твери, Симферополе, Барнауле и Новосибирске.

В большинстве остальных городов, включая Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Уфу, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Воронеж, Чебоксары, Красноярск, Нижний Новгород, Архангельск и Кемерово, стоимость Qashqai Glory превышает 2 миллиона рублей.

Из наличия машины предлагаются в Иркутске и Красноярске по цене от 2 150 000 рублей. В Уфе их можно найти за 2 250 000 рублей, в Смоленске – за 2 500 000, в Москве и Уфе – за 2 600 000, в Брянске – за 2 650 000, в Новосибирске – за 2 679 000, а в Саратове – за 2 750 000 рублей. Еще дороже «китайский» Qashqai выставлен в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Краснодаре, Рыбинске, Ярославле, Пензе, Пятигорске, Воронеже, Сургуте и некоторых других населенных пунктах.

Технически все версии Glory идентичны: под капотом установлен хорошо знакомый по моделям X-Trail, Koleos, Serena и Teana 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор Xtronic, а привод – исключительно передний.

В основе данной версии лежит не актуальное третье поколение Qashqai, а глубоко модернизированный кроссовер второго поколения (J11), дебютировавший еще в 2013 году. Основные внешние отличия Glory – оригинальная передняя часть с безрамочной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и затемненными элементами отделки вместо хрома. Данное стилистическое решение перекликается с дизайном электрического Nissan Ariya.

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