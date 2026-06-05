Дилеры оценили шансы нового Seltos добраться до россиян: названо важное условие

Новый Селтос хотят привезти в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Кроссовер Kia Seltos свежего поколения потенциально может оказаться на российском рынке. О планах по ввозу данной модели в интервью Autonews.ru рассказал Юрий Блинов, занимающий пост директора по маркетингу в одной из крупных дилерских сетей.

Как пояснил представитель компании, новинка рассматривается как потенциально востребованный продукт для РФ. Он отметил, что Seltos — это хорошо знакомый покупателям корейский вседорожник с прочной репутацией, высокой ликвидностью и понятной технической начинкой. При этом, по словам Блинова, сегодня ключевая проблема кроется не в самом автомобиле, а в экономике его ввоза. Он добавил, что после ужесточения правил расчета утилизационного сбора и роста общей налоговой нагрузки решающее значение имеет ценовой сегмент, в который удастся попасть машине после растаможки.

Наиболее разумным вариантом для РФ, как подчеркнул Блинов, выглядят модификации с двигателями, выдающими не более 160 лошадиных сил. Такие версии подпадают под пониженный утильсбор, что позволяет удерживать более приемлемую цену. Он также заявил, что если новый Seltos окажется в ценовом коридоре примерно от 3,2 до 3,8 миллиона рублей, то он сможет полноценно конкурировать с популярными кроссоверами из Китая и локализованными в России брендами. Главными козырями модели собеседник назвал узнаваемость марки Kia, проверенное годами качество и ликвидность.

Резюмируя, Блинов отметил, что если цена перешагнет отметку в 4 миллиона рублей, то новинка начнет пересекаться по стоимости с более габаритными вседорожниками, ввозимыми по параллельному импорту, из-за чего потенциальная покупательская аудитория заметно сократится.

Среди всей линейки силовых агрегатов нового Seltos лишь одна модификация соответствует льготным условиям уплаты утильсбора. Речь идет о версии с двухлитровым мотором, отдача которого составляет 149 лошадиных сил. В моторную гамму также входит 1,6-литровый двигатель мощностью 180 или 193 силы. Однако для автомобилей с этими агрегатами льготы по утилизационному сбору уже не предусмотрены.

Kia официально представила кроссовер Seltos следующего поколения в конце 2025 года. После обновления модель по своим габаритным размерам приблизилась к старшему Sportage. Автомобиль предлагается в трёх вариантах исполнения: базовом, спортивном GT-Line и «внедорожном» X-Line.

В настоящее время дилерские центры реализуют Kia Seltos предыдущего поколения. Этот кроссовер по праву можно считать одной из самых бюджетных «параллельных» машин на отечественном рынке. На интернет-площадках отдельные экземпляры порой встречаются по цене ниже 3 миллионов рублей.

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