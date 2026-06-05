Сколько продано машин по программе льготных автокредитов: данные Минпромторга

Стало известно, сколько продано автомобилей по программе льготных автокредитов. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Представители Министерства промышленности и торговли России поделились свежими данными о результатах действия государственной программы льготного автокредитования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, с января текущего года в ее рамках было реализовано почти 52 тысячи транспортных средств. Общий объем предоставленных гражданам скидок при этом достиг 20,1 миллиарда рублей.

В министерстве уточнили, что в рамках отдельного направления под названием «Семейный автомобиль» было продано более 7 тысяч машин. В Минпромторге добавили, что, принимая во внимание текущие ограничения бюджета, данная инициатива демонстрирует высокую эффективность.

На сегодняшний день правом на получение льготного автокредита обладают следующие категории граждан:

медицинские сотрудники;

педагоги, работающие в государственных учреждениях;

люди с инвалидностью;

участники специальной военной операции, а также члены их семей.

Отдельная льготная категория — это семьи, в которых воспитывается несовершеннолетний ребенок, при условии, что они зарегистрированы и постоянно проживают на территории Дальневосточного федерального округа.

Согласно правилам программы, базовая скидка на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания составляет 20% от его стоимости. Для жителей ДФО размер дисконта увеличен до 25%.

Кроме того, в рамках этой же инициативы можно приобрести электромобили и последовательные гибриды российского производства. Для такой техники предусмотрена скидка в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. В перечень доступных моделей, подпадающих под действие программы, включены: Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space, Voyah Dream, Free, Passion, «Москвич 3е», «Амберавто А5», а также автомобили бренда Eonyx.

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