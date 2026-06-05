Что происходит с рынком подержанных машин в РФ: данные экспертов

В России в мае выросли продажи автомобилей с пробегом. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Агентство «Автостат», как передает Autonews.ru, обнародовало свежие данные о состоянии российского рынка автомобилей с пробегом. Выяснилось, что в мае 2026 года в стране было реализовано 524 тысячи подержанных машин. Этот показатель превышает прошлогодние значения за аналогичный месяц на 7 процентов. В то же время, если сравнивать с апрелем текущего года, продажи на «вторичке» сократились на 6 процентов.

Если рассматривать итоги первых пяти месяцев, то за период с января по май включительно своих новых владельцев нашли 2 миллиона 391 тысяча 200 подержанных транспортных средств. Таким образом, за пять месяцев рост продаж на вторичном рынке составил 6 процентов.

Была обнародована средняя стоимость такого автомобиля. В мае она достигла 1,19 миллиона рублей, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

В прошлом месяце зафиксировано сокращение объемов ввоза в Россию подержанных иномарок. Всего в мае на территорию страны было импортировано 35,1 тысячи автомобилей. По сравнению с 2025 годом этот показатель уменьшился на 5 процентов. Чаще всего в Россию ввозили подержанные модели марки Toyota, и самой популярной из них стала Corolla.

Что касается географии поставок, то лидером по ввозу подержанных машин в мае стала Япония — на нее пришлось 55 процентов всего импорта. Второе место занял Китай с долей 26,5 процента. Замыкает тройку лидеров Южная Корея — 8,5 процента.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.