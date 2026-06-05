В Минпромторге раскрыли план по захвату рынка автопромом РФ

Минпромторг: Россия должна выйти на выпуск 2,5 млн автомобилей в год к 2035 году. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов обозначил ключевые целевые показатели для развития отечественного автомобилестроения на долгосрочную перспективу.

Как пояснил представитель ведомства, отраслевая стратегия отталкивается от объемов производства. Он сообщил, что согласно целевому сценарию, к 2035 году планируется выйти на выпуск 2,5 миллиона легковых машин ежегодно. Замминистра добавил, что эта цель была выбрана после продолжительных дискуссий и оценки различных вариантов совместно с профильными специалистами.

Параллельно с наращиванием производственных мощностей, по словам Каримова, предполагается существенно увеличить и долю присутствия отечественной техники на внутреннем рынке — до 80 процентов. Особый акцент, как уточнил чиновник, будет сделан на унификации компонентной базы.

Среди других приоритетных направлений в сфере автокомпонентов замминистра выделил необходимость наращивания инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Он также отметил важность создания такого предложения, которое способно полностью закрыть потребности всех российских производителей автомобилей с учетом их обязательств по углублению локализации. Для достижения этих целей, резюмировал Каримов, будут структурированы подходы к предоставлению государственных мер поддержки.

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