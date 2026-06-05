Senat анонсировал премиальный кроссовер: основные детали

Третьей моделью нового российского бренда Senat станет кроссовер. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom.

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, генеральный директор компании Senat Андрей Панков раскрыл планы по расширению модельного ряда отечественного премиального бренда. Третья по счету модель будет выполнена в сегменте кроссоверов (SUV).

По словам Панкова, автомобиль создадут на базе новой платформы, причем его разработка будет полностью ориентирована на потребности и особенности российского рынка.

Работы над автомобилем Aurus Senat велись с 2012 года ФГУП «НАМИ» — сначала под руководством генерального директора Нагайцева, а с 2014 года — под началом директора проекта, а впоследствии генерального директора Гайсина.

Проект реализовывался в рамках государственной инициативы «Кортеж», целью которой было создание автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые широкой публике лимузин и седан Aurus Senat продемонстрировали во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.

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