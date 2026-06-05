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Авто5 июня 2026 9:52

То же самое, но дешевле: Senat метит на место уставших Mercedes

Калицев: автомобили Senat сменят устаревшие Mercedes в парках компаний
Илья МАСЮК
Сенат заменит Меседес. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Сенат заменит Меседес. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Директор по развитию продукта нового российского премиального бренда Senat Анатолий Калицев, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), в беседе с «Российской газетой» рассказал о планах компании по замещению немецких бизнес-седанов в корпоративных автопарках.

Как пояснил представитель бренда, спрос на автомобили Senat сегодня очень высок, при этом парк транспортных средств, который нуждается в обновлении, находится в значительном износе. Калицев отметил, что в крупных компаниях до сих пор эксплуатируются Mercedes S-класса с пробегом, достигающим 300–400 тысяч километров и даже более.

По словам Калицева, автомобили Senat, которые выпускаются компанией «СЗПК» на производственных мощностях бывшего завода Toyota в Шушарах, пока не обладают полным набором функций, характерным для немецких премиальных моделей. Однако их ключевым преимуществом является гораздо более доступная цена: 12 миллионов рублей против 25–28 миллионов рублей за Mercedes.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.