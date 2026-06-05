Дешевле седанов «АвтоВАЗа»: сколько стоит Chevrolet Monza в РФ

В РФ появились в продаже новые седаны Chevrolet Monza . Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился седан Chevrolet Monza, который был разработан совместным предприятием SAIC-General Motors специально для Китая, сообщают «Автоновости дня». Стартовая цена составляет 1 440 000 рублей.

Именно в такую сумму, включая все сопутствующие платежи, оценили поставку новой Monza в Чебоксарах. На одной из интернет-площадок за эти деньги предлагают привезти под заказ седан в комплектации Premium. Такое оснащение включает кожаную отделку салона, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с двумя экранами диагональю 10,25 дюйма каждый, а также многие другие опции.

LADA Iskra в кузове седан с вариатором в самой доступной версии стоит 1 497 000 рублей, что дороже китайского Chevrolet. Четырехдверная LADA Vesta с автоматической трансмиссией обойдется минимум в 1 631 000 рублей. А цены на «Москвич 6» даже в прошлогодних комплектациях стартуют от 2 237 000 рублей.

Под капотом Monza устанавливается 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы, который работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Еще несколько аналогичных седанов предлагают к поставке в Чебоксарах по цене 1 460 000 рублей. За 1 530 000 рублей такую «четырехдверку» можно заказать в Подмосковье, а в Москве — уже за 1 645 000 рублей.

Помимо турбированной версии, в продаже также доступны автомобили с 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем, который комплектуется таким же шестиступенчатым «автоматом». В Уссурийске такую Monza можно заказать за 1 495 000 рублей, во Владивостоке — за 1 650 000 рублей, а в Кирове, Новосибирске, Москве и Набережных Челнах минимальная цена составляет 1 750 000 рублей.

Что до машин в наличии, то новый Chevrolet Monza можно приобрести: в Ярославле — за 1 760 000 рублей, в Благовещенске — за 1 850 000 рублей, в подмосковных Мытищах — за 1 850 000 рублей, в Москве — за 1 890 000 рублей, а в Липецке — за 1 950 000 рублей. Кроме того, данные автомобили уже завезены в Ессентуки, Уфу, Красноярск, Нижнекамск и некоторые другие российские города.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.