AdBlue: что известно о новом BMW X6 40d калининградской сборки

Автоэксперт Чернов сообщил о старте производства особых BMW X6 в России. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Как рассказал Autonews.ru владелец группы AvtoRevizorro (специализирующейся на подборе, оценке и реализации преимущественно премиальных немецких автомобилей) Кирилл Чернов, на калининградском заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов BMW X6 в версии 40d. В российском представительстве BMW от комментариев отказались, а ответа от головного офиса компании в Германии не последовало.

Даже до 2022 года, когда баварская марка официально выпускала свои модели в Калининграде, подобная модификация автомобилей российской сборки не продавалась.

Со слов Чернова, сегодня в России собирается вся линейка крупных кроссоверов BMW — X5, X6 и X7. Особенностью новых BMW X6, как он отметил, стало появление версии 40d, оснащенной системой очистки выхлопных газов AdBlue. Чернов заявил, что эти автомобили подверглись детальному изучению, и никаких существенных отличий от машин, реализуемых в Германии, обнаружить не удалось — разница сводится лишь к комплектациям.

Он добавил, что сейчас предприятие ожидает партию в модификации, которой раньше не существовало, однако все эти автомобили по-прежнему представляют собой старые кузова. Параллельно, по его информации, ведётся работа по освоению сборки актуальной модельной линейки BMW, которая ранее не производилась, и речь при этом идет не о китайских версиях.

Чернов пояснил, что раньше автомобили BMW, выпускавшиеся на «Автоторе», не были по-настоящему локализованы. По сути, это была крупноузловая сборка машин, произведенных в Германии и США, а российских компонентов в них практически не встречалось.

По его словам, незадолго до приостановки деятельности баварской марки в России в 2022 году «Автотор» и BMW договорились о более глубоком уровне локализации, который предусматривал сварку и окраску кузовов. Под эти планы предприятие даже успело модернизировать производство, однако затем проект был заморожен. Как заверил Чернов, в 2026 году процесс локализации начал постепенно возобновляться. Сложности с поставками комплектующих в условиях санкционных ограничений подтолкнули организацию производства отдельных деталей непосредственно на территории России.

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