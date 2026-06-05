Тысячи, а потом десятки тысяч: Алиханов рассказал о планах Senat

Алиханов: выпуск Senat составит десятки тысяч штук с 2027 года. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в интервью «Вестям» рассказал о планах производства автомобилей нового отечественного премиального бренда Senat.

По словам главы ведомства, в текущем 2026 году ожидается выпуск нескольких тысяч этих машин. Он пояснил, что в настоящее время ведется работа по получению всех необходимых разрешительных документов. Что касается следующего года, то с 2027-го, как заявил министр, речь пойдет уже о десятках тысяч автомобилей различных модификаций. При этом Алиханов уточнил, что вся линейка моделей пока до конца не определена — обсуждение этого вопроса продолжается.

Министр также отметил, что относительно дальнейшего развития производственной площадки существует несколько предложений, включая вариант с полной самостоятельной разработкой платформы для выпускаемых на заводе автомобилей непосредственно в России.

Напомним, что ранее выпуск автомобилей Senat стартовал на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Первой моделью стал седан Senat 900. Кроме того, на ПМЭФ была представлена и вторая модель бренда — Senat 1000.

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