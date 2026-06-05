Раскрыты лидеры и аутсайдеры российского автомобильного рынка в мае

Tenet T7 обошел конкурентов и стал SUV-бестселлером в мае в РФ / Фото сайт Фоттон

Эксперты аналитического агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке по результатам последнего весеннего месяца. Выяснилось, что самой востребованной моделью в мае стала Lada Granta, которая обошла всех конкурентов. За месяц было реализовано 11,5 тысячи экземпляров этой модели.

В сегменте кроссоверов (SUV) пальму первенства удержал Tenet T7. Этот автомобиль разошелся тиражом в 7763 штуки.

Среди иномарок лучший показатель продаж продемонстрировал Haval Jolion — 6690 проданных машин, что позволило модели занять третью строчку в общем модельном рейтинге. В десятку сильнейших также попали: Lada Vesta (5651 единица), Niva Travel (3614), Haval M6 (3053), Changan Uni-S (2594), Lada Iskra (2832), Tenet T4 (2741) и Lada Niva Legend (2657).

Не все модели показали позитивную динамику. Так, Lada Niva Legend потеряла 0,5% продаж, Granta — 4,6%, а Vesta просела на 13,8%. Самый внушительный рост был зафиксирован у Haval M6, который прибавил 78%.

Что касается итогов первых пяти месяцев года, то в «минусе» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказались Granta (-14,1%), Vesta (-40,4%) и Changan Uni-S (-15,2%). При этом лучшую динамику роста продаж среди всех моделей продемонстрировала Lada Niva Travel, показав результат плюс 29,4%.

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