Mitsubishi готовит «хардкорный» Outlander для бездорожья: есть две концепции

Мицубиси готовит хардкорный Аутлендер. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Как сообщает издание CarSales со ссылкой на топ-менеджера Mitsubishi Брюса Хэмпла, популярный в прошлом в России кроссовер Outlander готовится к выпуску в новой «заряженной» версии, ориентированной на эксплуатацию в тяжелых дорожных условиях. Потенциальным партнером по разработке может выступить австралийская фирма PremCar.

Выбор Австралии в качестве целевого рынка для такой модификации вполне закономерен: там Outlander занимает второе место по популярности среди кроссоверов, уступая только Toyota RAV4.

Несколько месяцев назад линейка Mitsubishi в этой стране пополнилась пикапом Triton Raider — самой суровой модификацией, созданной инженерами PremCar. Тот автомобиль получил усиленную подвеску, новые колесные диски и набор защитных пластин, что сделало его идеальным для сложных условий.

Представители марки не исключают, что подготовкой «хардкорного» Outlander компания займется и самостоятельно. В таком случае набор доработок останется традиционным: агрессивные бамперы с улучшенной геометрией, увеличенный дорожный просвет и модернизированные компоненты ходовой части. Однако, если версия от PremCar с высокой вероятностью останется эксклюзивом для австралийского рынка, то собственная модификация Mitsubishi может получить глобальный статус и появиться в других странах.

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