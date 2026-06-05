Не Aurus, но тоже люкс: раскрыта цена седана Senat 900

Автомобиль Senat 900 во время презентации на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщили «Известиям» представители компании-производителя, новый седан премиум-класса Senat 900 появится на российском рынке по цене от 12 миллионов рублей.

В стандартной комплектации автомобиль будет пятиместным с алюминиевыми элементами отделки салона. Кроме того, модель предложат в четырехместной версии, которая получит раздельные задние кресла, откидной столик для пассажира и деревянную отделку интерьера.

Senat 900 является первой моделью нового одноименного бренда. Как пояснил источник в компании, автомобиль построен на базе китайской Hongqi H9 и не имеет никакого отношения к российской модели Aurus.

Длина новинки достигает 5,14 метра. Под капотом установлен трехлитровый двигатель V6 с механическим нагнетателем, развивающий мощность 326 лошадиных сил (крутящий момент — 340 Нм). Мотор работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией. Разгон от нуля до ста километров в час занимает 6,5 секунды.

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