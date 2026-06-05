Главное испытание: эксперт раскрыл, как подготовить авто к поездке в отпуск

Ожогин рассказал, что обязательно проверить в авто перед отпуском на юг. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Продолжительное путешествие на собственном автомобиле к побережью — серьезное испытание для любого транспортного средства. Как рассказал «Российской газете» автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин, даже мелкий дефект, который в городских условиях может долго оставаться незамеченным, в дальней дороге способен перерасти в серьезную поломку. Поэтому перед отпуском, по мнению специалиста, важно провести полноценную диагностику автомобиля, а не ограничиваться заправкой топливного бака и посещением автомойки.

Что нужно проверить в первую очередь

Первым делом Ожогин советует проверить уровень и состояние всех технических жидкостей. Особое внимание эксперт рекомендует уделить моторному маслу: если до плановой замены осталось немного, лучше выполнить процедуру заранее. Во время дальней поездки силовой агрегат работает в усиленном режиме — особенно при движении на высоких скоростях, совершении обгонов и в знойную погоду. Не менее важна, по словам специалиста, система охлаждения.

Шины и колеса

Перед дальней дорогой следует оценить глубину протектора, убедиться в отсутствии трещин, порезов и грыж, а также измерить давление во всех колесах. Эксперт также напоминает про запасное колесо — многие водители вспоминают о нем лишь после прокола. Перед выездом необходимо убедиться, что «запаска» накачана, а домкрат и баллонный ключ находятся на своих местах.

Тормозная система

Если при торможении появились вибрации, скрип, увеличился тормозной путь или автомобиль уводит в сторону, откладывать диагностику нельзя.

Аккумулятор, ремни и патрубки

Перед отпуском Ожогин также рекомендует проверить аккумуляторную батарею. Летом многие ошибочно полагают, что проблемы с АКБ возникают только зимой, однако жара тоже негативно сказывается на ее ресурсе.

Кондиционер

Отдельная тема — система кондиционирования. В дальней поездке она отвечает не только за комфорт, но и за безопасность водителя: постоянная жара и духота быстро снижают концентрацию и усиливают утомляемость за рулем.

Свет, стеклоочистители и мелочи

Специалист напоминает и о деталях, которые в дороге приобретают особую важность. Перед выездом необходимо проверить работу ближнего и дальнего света, стоп-сигналов, поворотников и аварийной сигнализации. Щетки стеклоочистителей также должны быть в хорошем состоянии: летний ливень на трассе способен резко ухудшить видимость буквально за несколько секунд.

Что взять с собой

В багажнике желательно иметь минимальный дорожный набор, включающий аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, компрессор, провода для «прикуривания», фонарик, перчатки, запас питьевой воды и небольшой набор инструментов. Полезно заранее сохранить офлайн-карты в навигаторе и проверить наличие всех документов на автомобиль.

Главное правило

Ожогин резюмирует: ключевое правило подготовки к дальней поездке простое — если какой-либо узел вызывает сомнения в городских условиях, на трассе проблема почти наверняка проявит себя гораздо сильнее. Несколько часов, потраченных на диагностику перед отпуском, как правило, обходятся значительно дешевле и спокойнее, чем экстренный ремонт где-нибудь посреди автострады по пути к морю.

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