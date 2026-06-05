Масса рабочих мест: Алиханов заявил о движении РФ к восстановлению автозаводов

Алиханов: РФ движется к перезапуску всех оставленных иностранцами автозаводов. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В интервью ТАСС глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о прогрессе в восстановлении производственных мощностей, ранее оставленных иностранными инвесторами.

Как пояснил министр, страна планомерно идет к стопроцентному перезапуску таких предприятий. Он напомнил, что еще в конце прошлого года сообщалось о возобновлении работы более 80 процентов «брошенных» площадок, и теперь, с учетом старта серийного выпуска автомобилей Senat на бывших мощностях Toyota в Шушарах, Россия движется к полному восстановлению.

По словам Алиханова, эта работа позволила сохранить около 30 тысяч рабочих мест, а также промышленную базу, которая обеспечивает возможность ежегодного производства порядка 1,6 миллиона автомобилей.

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