Страховщики раскрыли парадоксальную статистику за 2026 год: что к чему

Преступники чаще всего угоняют автомобили старше четырех лет. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В беседе с РИА Новости вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов сообщил, что наибольший интерес российских похитителей автомобилей сейчас вызывают транспортные средства, возраст которых превышает четыре года. При этом угон нового авто, вопреки расхожему мнению, связан с минимальными рисками.

Как пояснил представитель страховщика, на долю машин младше одного года приходится лишь 3,3% зафиксированных страховых случаев хищения. Еще 17% угонов составляют автомобили в возрасте одного года, 13% — двухлетние, а 10% — трехлетние. Основная же масса (57%) похищенных машин оказалась старше четырех лет.

По данным компании, за первые четыре месяца 2026 года количество страховых инцидентов по риску «угон» сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным промежутком 2025-го. Демидов добавил, что снижение числа хищений наблюдается не первый год: так, в сравнении с январем-апрелем 2024-го показатель уменьшился более чем в три раза.

Согласно статистике «Ренессанс Страхования», среди застрахованных транспортных средств жертвами угонщиков чаще всего становятся массовые модели Kia и премиальные Lexus. При этом последний бренд лидирует и по объему страховых выплат — из-за более высокой средней стоимости таких машин.

Одним из самых действенных методов предотвратить хищение, отметил Демидов, является монтаж современной противоугонной системы. Владельцам автомобилей представительского класса он рекомендовал делать выбор в пользу спутниковых комплексов, поскольку они значительно повышают шансы оперативно отследить перемещение похищенной машины. Что касается моделей среднего ценового сегмента, то страховщик посоветовал останавливаться на комбинированной защите. Как пояснил эксперт, такая система может объединять, например, иммобилайзер с блокировкой запуска двигателя и различные механические приспособления, включая электромеханический замок на капот.

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