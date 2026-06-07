Слух разбился о факт: «Автотор» отреагировал на инсайд про производство BMW

«Автотор»: Выпуск автомобилей BMW в Калининграде был остановлен в 2022 году. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

В интернете появились сведения о том, что калининградский завод «Автотор» якобы приступил к производству кроссоверов BMW X6 40d, а также моделей X5 и X7.

«Российская газета» решила проверить эту информацию и обратились за разъяснением в пресс-службу предприятия. Там пояснили, что выпуск автомобилей BMW в рамках контрактного производства был остановлен еще в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что баварский концерн продолжает сдавать отчетность и формально сохраняет статус действующего юридического лица в России, хотя реальная активность компании сведена к минимуму. При этом в BMW, как и прежде, не намереваются ликвидировать структуру, созданную в 2017-м специально для локализации производства на мощностях «Автотора».

В 2022 году BMW прекратила поставки и продажи своих автомобилей на российский рынок, однако гарантийные обязательства перед владельцами продолжают выполняться. В начале текущего года стало известно, что концерн дал указание запретить реэкспорт автомобилей из Китая в Россию.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.