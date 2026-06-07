Tenet T8 получит доступную версию: в чем ключевые особенности

Tenet T8 получит доступную 5-местную версию с передним приводом / Фото сайт Фоттон

Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию от пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» сообщает, что в конце июня стартуют поставки более доступной модификации флагманского кроссовера Tenet T8. Новинка получит передний привод (2WD) и пятиместный салон. Официальный прайс-лист пока не опубликован, однако в компании уже подтвердили, что эта версия обойдется дешевле существующих на рынке вариантов модели.

В пресс-службе дилерского холдинга пояснили, что ожидают долю новинки в объеме 50% от всех продаж T8. Это, по их прогнозам, позволит увеличить присутствие модели в линейке Tenet на 10–15 процентных пунктов благодаря притоку покупателей, которых привлечет более низкая цена. Как отметили представители компании, не каждому клиенту нужен полный привод или трехрядная компоновка салона, тогда как вместительный багажник и экономия топлива остаются востребованными критериями при выборе автомобиля.

В «АвтоСпецЦентре» подчеркнули, что основных конкурентов у новой версии три — Haval F7, Geely Atlas и Belgee X70. При этом, по мнению дилера, пятиместный T8 выгодно выделяется на их фоне вместительностью багажного отделения и топливной эффективностью.

Ранее флагманский Tenet T8 поставлялся в Россию исключительно в семиместном трехрядном исполнении. Новая пятиместная версия отличается увеличенным пространством для задних пассажиров и просторным багажником: 889 литров в стандартной конфигурации и до 1930 литров при складывании заднего дивана.

Модификация оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 186 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 275 Нм. В паре с ним работает семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявленный расход топлива составляет: на трассе — 6,3 л на 100 км, в смешанном цикле — 7,7 л, в городском режиме — 9,6 л.

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