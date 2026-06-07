Купил авто из Европы, а оно - в розыске: эксперт раскрыл, как не попасть впросак

Эксперт рассказал, как не купить угнанное авто из Европы. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Приобретение подержанного автомобиля само по себе сопряжено с определенным риском, а если транспортное средство ввозится из-за границы — тем более. Многие потенциальные покупатели наивно полагают, что достаточно проверить VIN-номер по базам данных, чтобы убедиться в безупречном прошлом машины. Кроме того, широко распространено заблуждение, будто в странах Евросоюза продаются исключительно «честные» автомобили. Однако реальная практика доказывает, что это далеко не всегда соответствует действительности.

Одна из самых популярных мошеннических схем, как поясняет управляющий партнер Legacy Motors Тимур Каканов в беседе с Quto.ru, выглядит следующим образом. В одном из европейских городов регистрируется юридическое лицо (нередко специально под разовую сделку), которое приобретает новую машину в лизинг. После получения автомобиля его перепродают, а затем через цепочку перепродаж он уходит на экспорт. На начальном этапе стандартные проверки обычно показывают, что транспортное средство юридически безупречно: оно не числится в международном розыске, не обременено ограничениями, все сопроводительные документы в порядке. Однако спустя несколько месяцев ситуация кардинально меняется. Фирма-покупатель прекращает вносить лизинговые платежи, кредитор пытается взыскать задолженность, направляет претензии и выясняет причины просрочек. Но через некоторое время объявляет автомобиль в розыск, после чего тот попадает в базу Интерпола.

Власти признают, что зачастую установить подлинную историю машины практически невозможно. Начиная с 2022 года европейские коллеги перестали отвечать на запросы российской полиции относительно автомобилей, находящихся в международном розыске. Проверка по VIN-номеру отражает лишь текущее состояние, но не предсказывает будущие риски.

Тимур Каканов настоятельно рекомендовал покупателям тщательно изучать историю владения и происхождения автомобиля. По словам эксперта, на сегодняшний день не существует ни одной базы данных, которая могла бы с уверенностью выявить мошеннические схемы на раннем этапе. Поэтому, как подчеркнул Каканов, ключевое значение приобретает прозрачность всей цепочки поставки транспортного средства. Покупатель по возможности должен стать первым владельцем. Важно внимательно отслеживать, как именно был куплен автомобиль, кто занимался его экспортом, через каких посредников проходила сделка и может ли поставщик подтвердить происхождение и маршрут машины начиная с момента отгрузки из автосалона. Чем больше в этой цепи сомнительных звеньев, тем выше вероятность столкнуться с проблемами в будущем.

Хотя в России предложили разрешить эксплуатацию проблемных машин из недружественных стран, получение дополнительной информации не отменяет возможности прекращения регистрации транспортного средства и последующих судебных разбирательств. Единственный действенный способ борьбы с подобными случаями — это тщательная проверка прозрачности истории автомобиля и контроль всех этапов сделки. Не стоит слепо полагаться на базы данных — необходимо перепроверять всё самостоятельно.

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