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Авто7 июня 2026 9:53

1001 лошадь и 10 000 об/мин: Audi выпустила самое быстрое авто в своей истории

Audi Nuvolari стал самой быстрой моделью в продуктовой линейке немецкого бренда
Илья МАСЮК

Немецкий автопроизводитель Audi официально презентовал новый суперкар под названием Nuvolari, который стал самой скоростной серийной моделью за всю историю марки. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом — всего 499 экземпляров, а ее появление в продаже ожидается в первой половине 2027 года. Autonews представил обзор модели.

В компании назвали Nuvolari новым «технологическим флагманом», подчеркнув фирменный дизайн и передовые инженерные решения, часть из которых была позаимствована из автоспорта. Эта модель станет первой серийной Audi, выполненной в соответствии с обновленной дизайнерской философией бренда. Во внешности суперкара угадываются черты предшественника R8, однако многие детали отсылают к недавнему концепту Audi C. Ключевой элемент передней части — изящная вертикальная решетка радиатора. По бокам от нее расположились узкая диодная оптика и крупные воздухозаборники. Завершают образ передний сплиттер и S-образный воздуховод. Корма автомобиля получила тонкие фонари, массивный диффузор и активное антикрыло с возможностью как автоматического, так и ручного управления. Еще одна отличительная черта — кованые колесные диски с центральным креплением, которые используются на серийной модели бренда впервые.

Nuvolari стал первым гибридным суперкаром Audi. Его силовая установка включает 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 800 лошадиных сил (крутящий момент — 730 Н·м), три электромотора и литий-ионную батарею емкостью 7,3 кВт·ч. Суммарная отдача достигает 1001 лошадиной силы. Бензиновый двигатель способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту — такая характеристика обычно встречается только на гоночных автомобилях. Динамические показатели впечатляют: разгон с места до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, до 200 км/ч — 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает отметку 350 км/ч. Суперкар оснащен новым поколением фирменной полноприводной системы quattro. Электроника в реальном времени анализирует множество параметров движения (угол поворота руля, степень сцепления колес с дорогой, поведение машины в поворотах) и на основе этих данных перераспределяет крутящий момент между колёсами, а также управляет активными аэродинамическими элементами, меняя прижимную силу в зависимости от ситуации.

Для водителя предусмотрено четыре основных режима движения. В режиме E-Hybrid суперкар может передвигаться исключительно на электротяге — это подходит для коротких поездок по городу. Режим Balanced ориентирован на комфорт и эффективность. Dynamic делает реакции автомобиля более острыми и повышает манёвренность, а Dynamic+ раскрывает максимальный потенциал силовой установки. Дополнительно доступен режим Track, позволяющий детально настраивать систему тяги в зависимости от агрессивности управления и уровня сцепления колёс с покрытием.

Интерьер Nuvolari выдержан в минималистичном стиле с двухцветной отделкой и декоративными элементами из анодированного алюминия. Audi пока раскрывает немного подробностей о внутреннем оснащении. Известно, что суперкар получил облегчённые спортивные сиденья с карбоновой конструкцией. Перед водителем установлена цифровая приборная панель, а в центре — мультимедийная система с вертикальным экраном.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.