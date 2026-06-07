1001 лошадь и 10 000 об/мин: Audi выпустила самое быстрое авто в своей истории

Немецкий автопроизводитель Audi официально презентовал новый суперкар под названием Nuvolari, который стал самой скоростной серийной моделью за всю историю марки. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом — всего 499 экземпляров, а ее появление в продаже ожидается в первой половине 2027 года. Autonews представил обзор модели.

В компании назвали Nuvolari новым «технологическим флагманом», подчеркнув фирменный дизайн и передовые инженерные решения, часть из которых была позаимствована из автоспорта. Эта модель станет первой серийной Audi, выполненной в соответствии с обновленной дизайнерской философией бренда. Во внешности суперкара угадываются черты предшественника R8, однако многие детали отсылают к недавнему концепту Audi C. Ключевой элемент передней части — изящная вертикальная решетка радиатора. По бокам от нее расположились узкая диодная оптика и крупные воздухозаборники. Завершают образ передний сплиттер и S-образный воздуховод. Корма автомобиля получила тонкие фонари, массивный диффузор и активное антикрыло с возможностью как автоматического, так и ручного управления. Еще одна отличительная черта — кованые колесные диски с центральным креплением, которые используются на серийной модели бренда впервые.

Nuvolari стал первым гибридным суперкаром Audi. Его силовая установка включает 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 800 лошадиных сил (крутящий момент — 730 Н·м), три электромотора и литий-ионную батарею емкостью 7,3 кВт·ч. Суммарная отдача достигает 1001 лошадиной силы. Бензиновый двигатель способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту — такая характеристика обычно встречается только на гоночных автомобилях. Динамические показатели впечатляют: разгон с места до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, до 200 км/ч — 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает отметку 350 км/ч. Суперкар оснащен новым поколением фирменной полноприводной системы quattro. Электроника в реальном времени анализирует множество параметров движения (угол поворота руля, степень сцепления колес с дорогой, поведение машины в поворотах) и на основе этих данных перераспределяет крутящий момент между колёсами, а также управляет активными аэродинамическими элементами, меняя прижимную силу в зависимости от ситуации.

Для водителя предусмотрено четыре основных режима движения. В режиме E-Hybrid суперкар может передвигаться исключительно на электротяге — это подходит для коротких поездок по городу. Режим Balanced ориентирован на комфорт и эффективность. Dynamic делает реакции автомобиля более острыми и повышает манёвренность, а Dynamic+ раскрывает максимальный потенциал силовой установки. Дополнительно доступен режим Track, позволяющий детально настраивать систему тяги в зависимости от агрессивности управления и уровня сцепления колёс с покрытием.

Интерьер Nuvolari выдержан в минималистичном стиле с двухцветной отделкой и декоративными элементами из анодированного алюминия. Audi пока раскрывает немного подробностей о внутреннем оснащении. Известно, что суперкар получил облегчённые спортивные сиденья с карбоновой конструкцией. Перед водителем установлена цифровая приборная панель, а в центре — мультимедийная система с вертикальным экраном.

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