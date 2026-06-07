Смена «сердца» и «автомата»: названы особенности рестайлингового Changan Uni V

Ауди представил самый мощный суперкар. Autonews назвал плюсы и минусы рестайлингового Changan Uni-V с новым двигателем Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom.

Сотрудники Autonews провели тест-драйв рестайлинговой версии лифтбэка Changan Uni V на подмосковной гоночной трассе ADM Raceway, оценив ключевые изменения, которые претерпела модель после обновления.

В ходе модернизации автомобиль получил более производительный силовой агрегат: прежний 1,5-литровый двигатель мощностью 181 лошадиную силу уступил место двухлитровому мотору с отдачей 235 л.с. Трансмиссию также заменили — вместо роботизированной коробки передач теперь используется классический восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором производства Aisin.

Время разгона с места до 100 км/ч составляет 6,3 секунды. По оценке экспертов, машина уверенно держит заданную траекторию даже на высоких скоростях и сохраняет устойчивость в поворотах. Этому способствует система динамического управления вектором тяги: в вираже она подтормаживает внутреннее колесо и перераспределяет больше усилия на внешнее, помогая автомобилю точнее проходить повороты. В спортивном режиме рулевое управление становится более жестким, а обратная связь от руля — более четкой.

Претерпела изменения и приборная панель. Если раньше перед водителем располагались три отдельных дисплея, то теперь установлен один экран. Как отметили специалисты, такое решение оказалось удобнее, поскольку все бортовые показатели находятся в прямой видимости, а меню не загромождено лишней информацией.

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