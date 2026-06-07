Дешевле «Гранты» и китайцев: праворульный микровэн из Японии штурмует РФ

В РФ доступен недорогой кейкар Сузуки. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Ассортимент японских кей-каров на российских онлайн-площадках продолжает расширяться. Теперь покупателям предлагают новый полноприводный праворульный микровэн Suzuki Every, сообщают «Автоновости дня». Продавец из Владивостока оценил автомобиль в 989 000 рублей.

Среди моделей, которые официально продаются или поставляются в Россию, настолько недорогих машин не найти. Например, LADA Granta даже с минимальной комплектацией (две подушки безопасности) стоит от 1 101 000 рублей. Самый доступный китайский автомобиль на отечественном рынке — компактный кроссовер JAC JS4 — с учетом прямой скидки в 250 000 рублей обойдется в 1 584 000 рублей.

Согласно объявлению, за 989 000 рублей во Владивостоке можно заказать новую четырехместную пассажирскую версию Suzuki Every Wagon. Автомобиль оснащается «внедорожными» шинами Toyo Open Country A/T на 14-дюймовых колесных дисках, силовым передним бампером, тканевым салоном на четыре места и заводской тонировкой задней части. В оснащение также входят: кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних сидений и заднего стекла, кнопка запуска двигателя, боковые сдвижные двери с электроприводом, водительская фронтальная подушка безопасности, ксеноновые фары, а также центральный подлокотник, расположенный как спереди, так и сзади.

Под капотом (точнее, под передними сиденьями) у Suzuki Every Wagon установлен турбированный двигатель объемом 658 кубических сантиметров (0,7 литра), который выдает 64 лошадиные силы. Он работает в паре с четырехступенчатым классическим «автоматом». Привод — полный, с жестким подключением передней оси.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.