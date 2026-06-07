Японский компактвэн штурмует Россию: аналогов на отечественном рынке нет

В России появилась в продаже недорогая семиместная Toyota Sienta из Японии. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Отечественные дилеры и импортеры начали предлагать к ввозу семиместный компактвэн Toyota Sienta, сообщают «Автоновости дня». Эта модель выпускается преимущественно для внутреннего японского рынка и стран Азии. На онлайн-площадках уже появились автомобили последнего, третьего поколения по цене от 1 850 000 рублей.

Формально Toyota Sienta относится к классу компактвэнов B+/C, однако по уровню практичности она опережает многие кроссоверы и даже некоторые полноразмерные минивэны. Актуальная генерация модели дебютировала в 2022 году на платформе TNGA-B — той же, что легла в основу Toyota Yaris и Yaris Cross. Таким образом, Sienta занимает промежуточную нишу между компактным семейным автомобилем и полноценным минивэном.

Прямых конкурентов «Сиенте» среди официально продаваемых в России машин сейчас нет. Примечательно, что универсал LADA Largus с доплатой за третий ряд сидений в топовой версии стоит даже дороже минимальной цены Sienta — 1 892 000 рублей. Самый недорогой минивэн в стране, BAW MPV, оценивается от 2 670 000 рублей, а бюджетный семиместный кроссовер VGV U70 Pro обойдётся как минимум в 2 399 900 рублей.

За 1 850 000 рублей (комплектация не уточняется) во Владивостоке предлагают привезти новый праворульный автомобиль под заказ. Еще одна компания из столицы Приморья готова за 1 900 000 рублей доставить покупателю компактвэн с кожаным салоном, медиасистемой с сенсорным экраном, климат-контролем, мультифункциональным рулем, камерой заднего вида с задними парктрониками и рядом других опций. Экземпляр с тканевой отделкой салона в том же городе можно заказать за 1 980 000 рублей. А топовая версия за 2 320 000 рублей включает цифровую приборную панель, утолщенный кожаный обод руля, сенсорный дисплей большего размера, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе и поддержанием дистанции, а также светодиодную оптику.

Что касается технической части, то автомобили стоимостью 1 850 000 и 1 900 000 рублей оснащены самой популярной в Японии гибридной установкой суммарной мощностью 116 лошадиных сил. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и гибридная трансмиссия e-CVT. У обеих машин — полный привод. Остальные предлагаемые Sienta имеют под капотом классический 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор серии M15A-FKS мощностью 120 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Привод здесь уже передний.

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