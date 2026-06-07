80 часов на плановое ТО: во сколько обходится обслуживание гиперкара Mercedes

Во сколько обходится обслуживание гиперкара Мерседес. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Гиперкар Mercedes-AMG One с мотором Формулы-1 доступен лишь избранным, а это означает, что только единицы когда-либо столкнутся с фантастическими счетами за его обслуживание, сообщает Carcoops.

Недавно на аукционе RM Sotheby’s был выставлен AMG One в редкой зеленой окраске, однако внимание привлек не цвет кузова. Гиперкар прошел регламентное техническое обслуживание (Service A) у официального дилера Mercedes-AMG с пробегом всего 185 километров. Сумма в счете оказалась ошеломляющей — 43 700 долларов (примерно 3,2 миллиона рублей).

Как следует из отчета AMS, на проведение работ ушло 80 часов — это две полные рабочие недели для одного человека (хотя, вероятно, трудились несколько механиков). Главная причина столь длительного процесса заключается в том, что для доступа к важным узлам требуется разобрать большую часть гиперкара. Даже замена простых деталей сопряжена с демонтажем целых секций кузова, чтобы добраться до нужных фильтров.

В перечень обслуживания входит также проверка гидравлических систем высокого давления — например, активного заднего антикрыла. Эти компоненты функционируют под значительным давлением и нуждаются в регулярном контроле на предмет утечек и неисправностей, чтобы предотвратить серьёзные поломки. Кроме того, в рамках ТО производят замену моторного масла и мелких расходников, включая сливную пробку.

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