Новый удар: Питер анонсировал новые модели и «окончательный перезапуск» заводов

На автозаводах Петербурга планируют выпустить новые модели к 2028 году. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Александр Ситов, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил, что автозаводы Северной столицы помимо уже анонсированных машин начнут выпускать и другие новинки.

По его словам, к 2028 году количество моделей должно увеличиться практически вдвое по сравнению с нынешней ситуацией. Чиновник также добавил, что в следующем году ожидается активный рост объемов производства автомобилей. В Особой экономической зоне, как уточнил Ситов, начнется строительство НИОКР-центра, что знаменует возвращение автомобильной сферы в число значимых секторов экономики Петербурга. Он подчеркнул, что нынешний форум как раз зафиксировал окончательный перезапуск автозаводов.

Ранее на бывшей площадке Toyota в Петербурге запустили выпуск автомобилей представительского класса под новым брендом Senat — об этом также объявили на ПМЭФ. В 2024 году на «Автозаводе АГР» (прежде здесь располагалось предприятие южнокорейского концерна Hyundai) стартовало производство машин под маркой Solaris. В мае 2026-го на заводе холдинга «АГР» в Шушарах начался выпуск полного цикла первого автомобиля нового российского премиум-бренда Esteo.

Кроме того, холдинг «АГР» впервые показал на форуме новый кроссовер Jeland J6. Его серийный выпуск планируют наладить на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Старт производства и продаж намечен на второй квартал 2026 года. На «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) в 2025 году запустили сборку Lada Iskra.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.