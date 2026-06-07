Спальные места, плита и душ: «Соболь» стал автодомом для диких путешествий

Нижегородская компания «Луидор», известная своим опытом в доработке и переоборудовании серийных автомобилей, создала автодом на базе полноприводного микроавтобуса «Соболь NN». Фото: Луидор Россия

Нижегородская компания «Луидор», известная своим опытом в доработке и переоборудовании серийных автомобилей, создала автодом на базе полноприводного микроавтобуса «Соболь NN». Кемпер спроектирован и изготовлен в Нижнем Новгороде специально для туристических поездок. В салоне машины предусмотрены спальные места и кухонный блок, а передние кресла можно развернуть против направления движения.

В компании перечислили оснащение автомобиля: внутри установлен трансформируемый и многофункциональный отсек с кухней (включает мойку, холодильник, плиту и выдвижной столик), а также спальные места для четырех человек — диван и накрышная палатка.

Кемпер имеет подключаемый полный привод. На машину также установлен внедорожный обвес: силовые бамперы спереди и сзади. Запасное колесо закреплено на кронштейне за задней дверью.

В оснащение входят полки для хранения вещей, дополнительный прожектор и баки для воды. На стоянке автодом может подключаться к внешней электросети. Предусмотрены автономная печка и салонный кондиционер, а в задней части — портативный летний душ.

Технические характеристики переоборудованной машины компания не раскрывает. Для сравнения: стандартный «Соболь» NN с полным приводом оснащается 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач.

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