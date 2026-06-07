Дешевле «Весты» и конкурентов: в РФ предлагают к покупке кроссоверы Nissan

В РФ продают бюджетные кроссоверы Ниссан. Richard OD/ Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появились предложения по поставке новых компактных кроссоверов Nissan Kicks, которые выпускаются на совместном предприятии Dongfeng-Nissan, сообщают «Автоновости дня». Минимальная цена на эти автомобили в настоящий момент оказалась даже ниже, чем на отечественную LADA.

Обновленная LADA Vesta 2026 модельного года в кузове седан стоит от 1 581 000 рублей. В наиболее практичной модификации SW Cross (кросс-универсал) цены стартуют от 1 938 000 рублей. Самый доступный китайский автомобиль в России — компактный кроссовер JAC JS3 — с учетом прямой скидки в 250 000 рублей обойдется минимум в 1 584 000 рублей.

Новый же Nissan Kicks во Владивостоке предлагают привезти под заказ за 1 350 000 рублей. Согласно информации в объявлении, по такой цене доступна комплектация Ultimate, оснащенная однозонным климат-контролем, круиз-контролем, 17-дюймовыми литыми дисками с датчиками давления в шинах, задними парктрониками, камерой заднего вида, светодиодными фарами с датчиком света, электроприводом регулировки зеркал с функцией складывания и кожаной отделкой сидений.

В Новосибирске поставку нового Kicks первого поколения оценили в 1 790 000 рублей. Далее по возрастанию стоимости следуют предложения из Иркутска (1 900 000 рублей) и Уссурийска (1 950 000 рублей). Техническая начинка у всех этих машин одинакова: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы в паре с японским вариатором Jatco. Привод — только передний.

Значительно дороже обойдется ввоз более современной модели второго поколения. Такой Kicks заметно крупнее, оснащеннее, имеет дорожный просвет 213 мм (против 179 мм у предшественника) и в ряде версий оснащается полным приводом. Новый Nissan Kicks второго поколения предлагают привезти: в Твери за 2 850 000 рублей, в Ростове-на-Дону — за 2 910 000 рублей, в Тюмени — за 3 065 000 рублей, в Казани — за 3 100 000 рублей, в Горно-Алтайске — за 3 200 000 рублей и во Владивостоке — за 3 300 000 рублей. Во всех перечисленных случаях, кроме последнего, речь идёт о полноприводном кроссовере с 2,0-литровым 141-сильным атмосферным мотором и вариатором Xtronic.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.