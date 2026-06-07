Страшно и «по-китайски»: владелец разнес GAC GS8 за 4,5 миллиона

Владелец GAC GS8 назвал все недостатки кроссовера за 4,5 миллиона рублей / Фото сайт фоттон

Посетитель портала Auto.ru под ником Александр, владеющий кроссовером GAC GS8 второго поколения 2024 года, опубликовал отзыв о минусах эксплуатации автомобиля. По его словам, главную функцию — перевозку семьи — машина выполняет, однако за цену в 4,5 миллиона рублей список недостатков оказался весьма внушительным.

В первую очередь владелец обратил внимание на несогласованную работу силового агрегата и трансмиссии. Российская версия прошивки двигателя дефорсирована до 231 лошадиной силы (в Китае мотор выдает 252 л.с.). Александр утверждает, что электроника чрезмерно «душит» тягу при разгонах. При попытке резко ускориться (например, во время обгона) автомобиль дергается, коробка передач с задержкой переключается на пониженную ступень, и нормальная динамика появляется только с третьей попытки. На трассе, по словам водителя, такое поведение пугает, особенно когда на встречной полосе возникает грузовик.

Климат-контроль автомобилист охарактеризовал одной фразой: «Его просто нет». Система, пояснил он, ориентируется исключительно на уличную температуру и заданное значение на дисплее. Если на улице +30°C, а водитель выставил +20°C, климат бесконечно дует ледяным воздухом на максимальной мощности. Зимой же, по его словам, все окна запотевают, поскольку обдув настроен крайне некорректно. Александр выразил недоумение, почему китайские производители при своих технологических возможностях не могут сделать нормальный климат в машине.

Электронные помощники — адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе — функционируют, по выражению владельца, «максимально по-китайски». Пользоваться ими, как он признался, просто страшно. Функция AutoHold при каждом трогании с места срабатывает с резким рывком, будто колодки прикипели к тормозным дискам.

Матричные фары с адаптивным переключением света также подверглись критике: они работают некорректно и дают слабый свет. На неосвещенной трассе без светоотражающих элементов дорога не видна дальше 100 метров. Александр также отметил, что переднее пассажирское сиденье не регулируется по высоте и расположено слишком высоко, что создает серьезный дискомфорт в дальних поездках.

Отдельно автовладелец затронул тему расхода топлива. Бортовой компьютер стабильно показывает около 10,5 литра на 100 км — паспортное значение. Однако фактические замеры в разных режимах выявили, что реальный аппетит на 30% выше. При полном баке дисплей обещает запас хода в 700 км, но в действительности топлива хватает максимум на 450 км.

В автомобиле отсутствует датчик уровня омывающей жидкости. О пустом бачке водитель узнает лишь по жужжанию работающего всухую насоса и скрипу щеток по стеклу. Что касается аудиосистемы и шумоизоляции, то, по словам Александра, над ними придется «колдовать» — вопрос решаемый, но за дополнительные инвестиции.

На пробеге в десять тысяч километров по гарантии уже заменили сгоревший моторчик стеклоподъемника. Гарантийная замена ожидает и моторчик печки, который, как отметил владелец, «активно свистит».

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