Русский премиум: Senat 900 за 12 млн рублей уже у дилеров

Сенат уже в дилерских центрах. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Дилерские центры начали получать первые экземпляры новой премиальной российской марки Senat, сообщает Autonews.

Так, в столичной сети Major седаны Senat 900 уже присутствуют на складах. В «Авилоне» же они выставлены только в одном выставочном зале Москвы. Директор по маркетингу компании Юрий Блинов сообщил, что автомобили доступны в шоуруме «Авилон Senat» на Автозаводской улице, где покупателям предлагается полный спектр услуг по реализации и сервисному обслуживанию.

Другой крупный холдинг «Автодом» также подтвердил, что модель Senat 900 имеется в салоне «Автодом Пулково» в Санкт-Петербурге. Ранее о намерении работать с брендом Senat объявил и холдинг «Рольф»: гендиректор Светлана Виноградова пояснила, что данные машины появятся в их дилерской сети.

Премьера Senat 900 состоялась на ПМЭФ-2026. Это стартовая модель отечественного бренда, производство которой запустили на площадке бывшего завода Toyota в Северной столице.

Под капотом установлен трехлитровый V6, развивающий 326 лошадиных сил, в паре с гидромеханическим восьмиступенчатым автоматом, передающим момент на обе оси. Цена пятиместной версии — 12 миллионов рублей, четырехместной — 12,5 миллиона.

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