Что везут после укрепления рубля: авто глобальных брендов укрепляют позиции

Дилеры начали продавать в России кроссоверы Nissan и Kia. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Отечественные автодилеры нарастили объемы ввоза иномарок по схемам параллельного импорта, сообщает Autonews. Благодаря укреплению национальной валюты и сохранению покупательского интереса к зарубежным брендам на рынке появились свежие партии кроссоверов Nissan, Kia и Renault, причем ценник на наиболее бюджетные варианты стартует с отметки 2,4 миллиона рублей.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в период с января по апрель 2026 года на территорию России ввезли 53,5 тысячи автомобилей по параллельному импорту — это на 94 процента больше показателей годичной давности. Особенно востребованными оказались машины с двигателями до 160 лошадиных сил: после корректировки утилизационного сбора они попали в более льготную налоговую категорину.

Специалисты «Рольфа» подсчитали, что из примерно 54 тысяч машин, реализованных через параллельный импорт, порядка 22 тысяч пришлось именно на версии с такой мощностью. Самым недорогим предложением в этой группе стал Nissan Magnite. Данный компактный паркетник, изначально предназначенный для индийского рынка, теперь доступен у столичных дилеров в леворульной экспортной модификации. Под капотом установлен литровый двигатель на 100 сил, агрегатированный с вариатором и передним приводом. Стоимость — от 2,4 миллиона рублей. Производитель заявляет в оснащении цифровую панель приборов, климатическую установку, мультимедийный комплекс и круиз-контроль.

Модель Kia KX1 после перерыва вновь появилась в салонах. Цена начинается от 2,65 миллиона рублей. Кроссовер создан на платформе знакомого россиянам Rio X-Line, он укомплектован полуторалитровым мотором (100 л.с.), шестидиапазонной автоматической коробкой и передним приводом. В перечне опций значатся панорамный люк, камера заднего обзора, кнопочный запуск двигателя и климат-контроль.

Renault Samsung QM6 обойдется дороже — минимум 3,85 миллиона рублей. Речь идет о южнокорейской версии Koleos с двухлитровым агрегатом на 144 л.с., вариатором и передним приводом. Интерьер сохранил физические кнопки управления, а в списке оборудования указаны обогрев сидений, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и кожаная отделка. Автомобили мощнее 160 л.с. тоже ввозятся, но для них действуют коммерческие ставки утильсбора, из-за чего цены оказываются значительно выше.

Среди подобных новинок выделяются гибридный Volkswagen ID.Era 9X (от 10 миллионов рублей), японский Mitsubishi Outlander за 7,1 миллиона и Toyota Hilux девятого поколения от 6,85 миллиона.

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