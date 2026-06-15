«Привет, Волга»: русскоязычный ассистент будет сам открывать крышу в новом кроссовере

У "Волги" будет голосовой ассистент / Фото сайт бренда

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании 15 июня, новый паркетник Volga K50 получил штатного голосового помощника с русскоязычным интерфейсом. Активация системы происходит по фразе «Привет, Волга».

Благодаря речевому управлению автомобиль способен, например, самостоятельно регулировать параметры климат-контроля или приводить в движение панорамную крышу.

Реализация машин Volga стартует 19 июня. К этому моменту по всей стране подготовлено около 25–30 дилерских центров.

Сборка моделей Volga (созданных на платформе Geely) осуществляется на нижегородском предприятии, где ранее выпускали автомобили Skoda и Volkswagen. За реализацию проекта отвечает компания «Нижегородские легковые автомобили». Цена на седан Volga C50 начинается с 2,9 миллиона рублей, кроссовер К40 обойдётся минимум в 2,75 миллиона, а модификация К50 — от 4,2 миллиона рублей.

В текущем году на производственной площадке в Нижнем Новгороде намерены выпустить около 30 тысяч автомобилей бренда Volga. До конца декабря компания рассчитывает продать от 25 до 27 тысяч машин.

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