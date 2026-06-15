Ошибка в прошивке: Ford отзывает 255 404 Focus на бесплатный ремонт

У форд очередная отзывная кампания. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Ушедший из России американский автопроизводитель Ford инициировал дополнительную сервисную акцию. Как информирует Carscoops, она касается 255 404 экземпляров модели Focus, выпускавшихся в период с 2012 по 2018 год. В компании не смогли гарантировать, что предыдущий отзыв, анонсированный в октябре 2018-го, был исполнен надлежащим образом.

Изначально неисправность заключалась в клапане продувки адсорбера. Если он застревает в открытой позиции, внутри топливной системы возникает избыточное разрежение. Со временем это может привести к деформации пластикового бензобака. Последствиями становятся загорание лампы Check Engine, некорректные показания уровня горючего и оставшегося запаса хода, а также сбои в работе двигателя вплоть до его полной остановки. В 2018 году устранение дефекта подразумевало перепрошивку блока управления силовым агрегатом.

В конце 2024 года в ходе проверки выявили расхождение между данными о проведенном ремонте и фактически установленными версиями программного обеспечения. Представители Ford пояснили, что в процессе перехода со старой интегрированной диагностической системы на новую часть обновлений ошибочно маркировалась как успешно примененная, хотя нужная прошивка на автомобиль не загружалась.

Инженеры компании более года анализировали документацию и выборочно осматривали машины, прошедшие ремонт в рамках различных программных отзывов. К апрелю 2026 года специалисты из группы по разбору критических неполадок пришли к заключению, что на некоторых автомобилях предписанные процедуры, скорее всего, не выполнялись. Ford сверил каждый идентификационный номер и в начале июня утвердил новую кампанию под кодом 26S40.

Теперь обладателям Focus необходимо посетить ближайшего дилера Ford или Lincoln, где инженеры бесплатно обновят программное обеспечение модуля управления двигателем и проверят корректность загруженной версии.

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