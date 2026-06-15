Продажи машин за неделю упали на четверть: аналитики бить тревогу не торопятся

Целиков: На минувшей неделе продажи автомобилей снизились на четверть. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным, которые привел руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в течение 24-й календарной недели текущего года в России было зарегистрировано немногим более 22 тысяч новых легковых машин.

Этот показатель оказался на четверть (минус 25,1 процента) ниже результата предыдущей семидневки, когда на учёт поставили 29,4 тысячи экземпляров. Однако поводов для беспокойства аналитики не видят, поскольку в прошлом году на аналогичной праздничной неделе было реализовано ещё меньше автомобилей. По сравнению с тем же периодом 2025-го сейчас фиксируется рост на 42 процента.

В сегменте коммерческого транспорта на 24-й неделе тоже зафиксирована отрицательная динамика. Число регистраций лёгких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны сократилось на 29,3 процента — на учёт поставлено лишь чуть больше тысячи таких машин.

Сегмент грузового транспорта (тяжелее 3,5 тонны) продемонстрировал наиболее сильное падение — минус 30 процентов. Абсолютное значение в 694 единицы стало антирекордом сезона. Впрочем, относительно той же недели прошлого года наблю пудается небольшой рост на 7,4 процента.

В остальных секторах авторынка — автобусы, мототехника и прицепы — ситуация складывается схожим образом: недельное падение варьируется от 17 до 28 процентов.

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