Флагман за 1100 рублей: копию Aurus Senat разбирают на маркетплейсах

Начались продажи масштабной копии седана Aurus Senat. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom.

В России некоторое время назад стартовали продажи уменьшенной копии представительского седана Aurus Senat. Цена на такую игрушечную модель составляет 1100 рублей, обратил внимание проект «Авто Mail».

Игрушки, изготовленные из металла и пластика, представлены на всех крупных отечественных маркетплейсах. На одной онлайн-площадке металлическая машинка длиной 13,5 сантиметров со звуковыми и световыми спецэффектами предлагается за 687 рублей, причем батарейки идут в комплекте.

Один из покупателей оставил отзыв, что модель качественная, полностью соответствует описанию, все функционирует, открывается, и ребенок остался доволен. Другой приобретший также подтвердил, что игрушка исправна, фары светятся, а звук работает отлично.

На недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера обновленных версий Aurus Senat и удлиненной модификации Senat Long.

Флагманская модель получила новые светодиодные фары, переработанные бамперы, иную решетку радиатора, а также видоизмененные капот и крышку багажника. Платформа осталась прежней, однако длина автомобиля увеличилась на два сантиметра. В салоне установили модернизированный мультимедийный комплекс с дисплеем большего размера, а отдельную шайбу-контроллер вместе с рядом физических кнопок заменили на сенсорные решения. Что касается технической начинки, то корректировкам подверглись калибровки адаптивной подвески, тормозной системы и автоматической коробки передач.

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