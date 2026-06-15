Раскрыто, какие компании ввели скидки на свои автомобили в России

Мосеев рассказал, какие компании ввели скидки на свои автомобили в РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

На отечественном автомобильном рынке вновь скорректировались цены у официальных дистрибьюторов, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях автоэксперт Олег Мосеев. Период с 8 по 11 июня оказался скорее благоприятным для потенциальных покупателей: марки Jetour и KGM расширили дисконтные программы, а бренд Changan презентовал новую комплектацию пикапа Hunter Plus образца 2026 года.

Changan приступил к реализации Hunter Plus в люксовом оснащении под названием Luxe / «Люкс» 26PY. Стоимость этой модификации установлена на уровне 4 069 900 рублей, что на 100 тысяч дороже аналогичной версии 2025 года выпуска. В связи с этим потенциальному владельцу предстоит самостоятельно разобраться, какие именно отличия даёт переход на свежий модельный год и оправдывает ли подобная надбавка приобретение.

Jetour пересмотрел маркетинговые условия на модель Dashing 2026 года. Размер дисконта на версию Comfort / «Комфорт» 26PY увеличился на 50 тысяч рублей — со 150 до 200 тысяч. Хотя для данного кроссовера это не является кардинальным снижением, однако в сегменте, где покупатели зачастую сравнивают конечную цену после применения всех бонусов, дополнительные 50 тысяч рублей способны повлиять на выбор между схожими комплектациями либо конкурентными моделями.

Наиболее существенная корректировка произошла у KGM Rexton. Размер скидок сразу на все исполнения 2024–2025 модельных годов возрос на 600 тысяч рублей. Теперь предлагаемая выгода варьируется от 950 тысяч до 1,3 миллиона рублей, тогда как прежде она составляла диапазон 350–700 тысяч. Для крупного рамного внедорожника такая сумма уже способна кардинально изменить восприятие цены: покупатель обращает внимание не столько на официальный прайс-лист, сколько на реальную стоимость сделки.

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