571 л.с., массаж и пневмоподвеска: Voyah Dream разгромил конкурентов в РФ

Voyah Dream стал лидером сегмента представительских минивэнов в России / Фото сайт Фоттон

Как сообщили Autonews в пресс-службе бренда Voyah, по итогам первых пяти месяцев 2026 года модель Dream возглавила рейтинг продаж в категории представительских минивэнов на отечественном автомобильном рынке.

За указанный период в России было реализовано 653 экземпляра Dream, что на 62 процента превышает показатель аналогичного отрезка времени в 2025 году. Кроме того, рыночная доля данной модели достигла 26 процентов против прошлогодних 16 процентов.

Согласно майской статистике, марка продала 135 автомобилей Dream — в 1,7 раза больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Модель вновь оказалась на первой строчке в своем сегменте, обеспечив себе более четверти всех продаж.

В 2025 году в России было реализовано 1336 экземпляров Voyah Dream, что позволило модели стать самым востребованным премиальным минивэном среди транспортных средств на новых источниках энергии (NEV — гибриды и электромобили).

Технические характеристики и оснащение модели включают:

- полный привод и гибридную силовую установку мощностью 571 лошадиную силу;

- пневматическую подвеску с возможностью регулировки;

- суммарный запас хода до 915 километров;

- семиместный салон по схеме 2+2+3.

В оснащении салона предусмотрены:

- электрические регулировки кресел первого и второго рядов;

- функции обогрева, вентиляции и массажа сидений;

- подставки для ног у пассажиров второго ряда;

- аудиосистема премиум-класса;

- усиленная шумоизоляция.

По результатам мая 2026 года бренд Voyah занял первое место среди всех премиальных автомобильных марок в России. Компания реализовала 1628 новых транспортных средств, что соответствует 21,2 процента рынка в премиум-сегменте.

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