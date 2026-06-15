Audi Q7 совершил технологический прорыв: главные нововведения

Autonews перечислил главные фишки нового кроссовера Audi Q7. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Выход обновленного Audi Q7 на российском рынке становится для местных автомобилистов индикатором того, насколько стремительно эволюционируют стандарты удобства и защищенности в классе крупных вседорожников. На фоне обостряющейся конкурентной борьбы среди премиальных SUV немецкий производитель сделал упор на технологии, еще недавно казавшиеся вымыслом, сообщает Autonews.

Одним из самых ярких нововведений стали электроприводы дверей. Теперь водителю и пассажирам не требуется касаться ручек: створки открываются и закрываются в автоматическом режиме, а при обнаружении препятствия система приостанавливает движение, предотвращая возможные повреждения. Управлять дверьми разрешено как посредством кнопки в салоне, так и через мобильное приложение.

Еще одна необычная опция — проекционные указатели поворота. В темное время суток сигнал о маневре теперь отображается не только на кузове автомобиля, но и прямо на дорожном покрытии. Это повышает заметность машины для окружающих участников движения, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Задние фонари с цифровой OLED-графикой умеют менять узор в зависимости от дорожной обстановки: если электроника фиксирует угрозу, привычные стоп-сигналы трансформируются в специальные предупреждающие символы. В плотном потоке при чрезмерно близком приближении автомобиля сзади фонари загораются ярче, а при риске обледенения на асфальт проецируется изображение снежинки.

Впервые в истории марки кроссовер оснастили речевым помощником Audi Assistant, работающим на базе искусственного интеллекта. Он не только прокладывает маршруты и отыскивает магазины или заправки, но и запоминает предпочтения водителя: любимый температурный режим в салоне, музыкальные треки, регулярно используемые направления и даже излюбленные парковочные места. Если ассистент не способен справиться с запросом, вопрос автоматически переправляется в систему ChatGPT — и водитель получает ответ прямо в автомобильном интерфейсе, не отвлекаясь на сторонние приложения.

В начальную комплектацию теперь включен видеорегистратор, фиксирующий все происходящее перед машиной.

Ключевая техническая особенность для европейского рынка — дизельные моторы V6, способные функционировать на HVO (гидроочищенном растительном масле), то есть топливе, произведенном из переработанного растительного масла и органических отходов. По заявлениям Audi, применение такого горючего позволяет сократить выбросы углекислого газа на 70–95 процентов. Причем HVO допустимо заливать как в чистом виде, так и смешивать с обычным дизельным топливом. Для России это пока экзотика, однако общий вектор на экологичность решений очевиден.

Помимо перечисленного, новый Q7 обзавелся расширенными возможностями кастомизации: десять дополнительных оттенков кузова, свежие варианты внутренней отделки и стилистические пакеты. Система безопасности при выходе из автомобиля предупреждает о приближении велосипедистов или других машин, проецируя на асфальт специальный пиктограмму. Эта функция особенно ценна в городских условиях, где риск столкновения с двухколесным транспортом остается высоким.

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