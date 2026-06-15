Дилеры назвали модели, которых не хватает на российском рынке: сколько их ждать

В России возник дефицит новых автомобилей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Отечественный автомобильный рынок столкнулся с ситуацией, когда спрос на отдельные модели начинает превышать объемы предложения. Как выяснила «Российская газета», опрошенные дилеры рассказали, какие машины сейчас приходится ждать дольше обычного. Эта тенденция затронула как массовый, так и премиальный сегменты.

Анна Уткина, занимающая пост директора по коммуникациям в ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», пояснила, что наиболее остро ощущается нехватка востребованных европейских моделей — в частности, BMW X3, X1 и X2, а также Audi Q3.

Николай Иванов, директор по продажам новых машин в компании «Рольф», отметил, что системного дефицита на рынке в целом сейчас не наблюдается, однако по отдельным брендам и моделям возникает локальная нехватка. Как правило, это происходит там, где спрос оказался выше изначально запланированных объемов поставок или выпуска. Эксперт добавил, что сейчас можно говорить о небольшом дефиците некоторых версий Belgee. Похожая картина складывается и с Evolute.

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», сообщил, что есть модели, присутствие которых на рынке сильно ограничено. К ним относятся Exeed VХ и RX — хотя формально эти машины доступны, фактически речь идет о последних экземплярах. Также в дефиците некоторые версии Haval: H3 в максимальной комплектации, M6 с механической коробкой, а также новый Changan UNI-V. Традиционно все модификации Belgee не задерживаются на дилерских складах, поэтому их порой приходится ожидать.

Артем Зотов, исполнительный директор Favorit Motors, выразил мнение, что дефицит отдельных товарных групп на рынке, где производственный цикл, контроль качества и логистика до точки продаж в сумме занимают больше месяца, является абсолютной нормой. Он уверен, что эта нехватка носит локальный характер и практически всегда покрывается в течение 30 дней. Зотов подчеркнул, что нынешняя ситуация сильно отличается от очередей в 6–12 месяцев, которые наблюдались в первом десятилетии века на Ford Focus, Mazda3 или Mitsubishi Lancer, и тем более не предполагает многолетнего ожидания «автомобиля мечты», как это было в советские 1960–1980-е годы. По его данным, сейчас спрос превышает предложение на Belgee X50 и X70, некоторые модификации Haval M6, Dargo, F7 и H3, Geely Atlas 4WD, Tenet T4L, Changan Uni-S, Jetour T2, Voyah Dream и ряд других моделей.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto, рассказала, что к числу наиболее дефицитных и одновременно самых ликвидных автомобилей на российском рынке сегодня относятся премиальные вседорожники: Lexus RX 300, Audi Q5, BMW X5, Mercedes-Benz GLE. Она объяснила, что нехватка этих моделей обусловлена несколькими факторами — их статусом, практическими характеристиками, логистическими сложностями и особенностями производства. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, и дефицит определённых машин может сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут баланс между спросом и предложением.

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