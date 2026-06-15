В Майами владелец СТО завлекает клиентов автомобилями «Жигули» из СССР

В Майами владелец СТО завлекает клиентов Жигулями из СССР. Anato Vol / Shutterstock.com / Fotodom.

Во Флориде один из владельцев автосервиса в Майами использует автомобили марки «Жигули» советского производства для привлечения посетителей, сообщает Motor.

В США разрешен ввоз машин, возраст которых превышает 25 лет, без необходимости соответствовать современным стандартам безопасности. Благодаря этой норме отечественный автопром превратился для американцев в настоящую экзотику. К примеру, экземпляры ВАЗ 2101, которые раньше простаивали в гаражах больше времени, чем проводили на ходу, сегодня выставляются на продажу по цене от 10 до 15 тысяч долларов (примерно 772 тысячи рублей — 1,08 миллиона рублей).

Эмигрант из Петербурга Алексей Белов приобрел в Канаде ВАЗ 2105 1983 года выпуска всего за 800 долларов (около 57 тысяч рублей). Сотрудник таможни на границе усомнился в правдивости заявленной стоимости и в итоге пропустил машину без взимания пошлины. Во Флориде Белов восстановил «пятерку», установив в нее сиденья от Lexus, 17-дюймовые колесные диски и аудиосистему. Позже в его коллекции появилась и «копейка» с проблесковым маячком, стилизованная под автомобиль советского дорожного инспектора.

Для жителей Соединенных Штатов Rolls-Royce — привычное зрелище, тогда как ВАЗ вызывает неподдельный восторг: люди останавливаются, делают снимки и расспрашивают об этом «чуде техники». Однако надежностью советские машины не отличаются. В условиях майамской жары без кондиционера на них можно передвигаться лишь зимой либо глубоким вечером, поскольку они постоянно выходят из строя.

В Майами можно отыскать «копейку» 1976 года, «тройку» 1974-го и даже ГАЗ 69. Цены на экземпляры в хорошем состоянии варьируются от 10 до 15 тысяч долларов (от 772 тысяч рублей до 1,08 миллиона рублей). Покупают подобную экзотику в основном эмигранты, тоскующие по родине, а иногда и местные жители. Например, один американец, владеющий самолётом Як, приобрел «копейку» в пару к нему.

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