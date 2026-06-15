Стоимость ряда машин снизилась для россиян: все подробности

Стоимость автомобилей Hongqi, Avior и Jetour снизилась для россиян. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

В период с 1 по 15 июня четыре автомобильных бренда, представленных на российском рынке, скорректировали стоимость своей продукции, сообщает «Автостат». Причем лишь в одном случае речь идет исключительно о повышении цен, а еще одна марка продемонстрировала разнонаправленное изменение ценников. Остальные компании, напротив, сделали свои автомобили более доступными для отечественных покупателей.

Премиальный бренд Hongqi пересмотрел прайсы сразу на четыре модели. Седан H6 подешевел на сумму от 161 до 231 тысячи рублей. Другой седан — H9 — напротив, прибавил 10 тысяч. Кроссовер HS3 стал дороже на величину от 20 до 60 тысяч, а в случае с моделью HS5 удорожание оказалось ещё более ощутимым — от 29 до 99 тысяч рублей.

Китайский паркетник Jetour Dashing в первой половине месяца потерял в цене 50 тысяч рублей. Также снижение стоимости затронуло легкий коммерческий автомобиль Avior V90 — в его случае скидка составила внушительные 310 тысяч рублей.

Единственный отечественный производитель в этом списке — «Москвич» — повысил цену на 15 тысяч рублей за кроссовер «Москвич 3» в начальной комплектации «Стандарт», которая оснащается телематической системой, двигателем мощностью 136 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе продажи автомобилей в России резко упали — на 17–30 процентов в различных сегментах. Так, с 8 по 14 июня россияне поставили на учет немногим более 22 тысяч новых легковых машин, что на четверть (25,1 процента) меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 29,4 тысячи единиц. В коммерческом сегменте также зафиксирована негативная динамика.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.