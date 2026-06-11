Цены на подержанные авто в РФ ползут вверх: когда было единственное падение

«Автостат»: средняя цена легкового авто с пробегом в РФ в мае выросла на 1,5%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По сведениям, предоставленным Дмитрием Ярыгиным, который занимает должность заместителя руководителя отдела аналитики в агентстве «Автостат», в последний месяц весны текущего года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,43 миллиона рублей. Как уточнил специалист, этот показатель оказался выше апрельского в среднем на полтора процента, что в денежном выражении составляет примерно 20,5 тысячи рублей.

Аналитики выяснили, что единственным месяцем, когда подержанные машины демонстрировали снижение цены, стал апрель. В тот период средняя стоимость уменьшилась по сравнению с мартовскими значениями на один процент. Однако с начала года все остальные месяцы характеризовались исключительно положительной динамикой данного показателя.

Если же обратиться к сравнению с прошлогодними значениями, то картина выглядит иначе. В мае 2026 года подержанные легковые автомобили стоили незначительно меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Разрыв оказался символическим — всего 0,2 процента, что соответствует 2,8 тысячи рублей.

Ранее специалистами было зафиксировано, что в период с января по май 2026 года на вторичном рынке произошли структурные изменения. Из-за сокращения доли частных продавцов увеличилось присутствие дилерских объявлений — их доля поднялась с 13 до 16 процентов. Кроме того, рост складских запасов у крупных игроков привел к тому, что количество предложений со скидками возросло до 35 процентов (прирост на 5 процентных пунктов). При этом усредненный размер дисконта на подержанную машину у официального дилера достиг 4,5 процента.

До этого появлялась информация о том, что рынок подержанных легковых автомобилей в Российской Федерации демонстрирует положительную динамику уже четвёртый год подряд. Только за первые четыре месяца 2026 года объём продаж на вторичке приблизился к отметке в 1,87 миллиона экземпляров — это на пять процентов превышает показатели января–апреля предыдущего года.

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