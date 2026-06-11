Новый отечественный бренд вышел на рынок: китайская база, петербургская сборка

Кроссовер Jeland J6 российской сборки поступил в продажу / Фото сайт Фоттон

Компания Jeland официально объявила о начале реализации своей первой модели на российском рынке, сообщают «Известия». Речь идет о кроссовере под названием J6, который предлагается покупателям в трех вариантах оснащения. Стоимость новинки варьируется от 2,29 до 2,7 миллиона рублей — в зависимости от выбранной комплектации. Выпуском автомобилей занимается завод АГР, расположенный в петербургских Шушарах, причем производство ведется по полному технологическому циклу. По своей конструкции Jeland J6 является переработанной версией хорошо знакомого российским автолюбителям китайского паркетника Jaecoo J6. Все модификации новинки оснащаются полуторалитровым турбодвигателем, развивающим 147 лошадиных сил. В паре с ним работает шестидиапазонная роботизированная коробка передач, а привод осуществляется исключительно на передние колеса.

Багажное отделение способно вместить 480 литров груза, а при складывании заднего ряда сидений этот показатель увеличивается до 1180 литров. Производитель предусмотрел фаркоп для буксировки прицепа массой не более 750 килограммов. Дополнительно на крыше установлены рейлинги, выдерживающие нагрузку до 75 кг. На момент старта продаж машина доступна в четырех цветовых решениях. В начальной комплектации кроссовер получает 17-дюймовые колесные диски, полностью светодиодную оптику, кондиционер и набор опций для холодного времени года, который включает подогрев передних кресел, рулевого колеса, ветрового стекла и форсунок омывателя. Мультимедийная система оснащена 9-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема представлена двумя динамиками, а приборная панель имеет восьмидюймовый цифровой дисплей. Версия «Комфорт» дополнена противотуманными фарами и электрическим приводом крышки багажника. Внутреннее убранство отделано экокожей. Среди дополнительного оснащения значатся 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 13,2-дюймовый экран мультимедиа, шесть динамиков аудиосистемы, а также камера, обеспечивающая обзор пространства сзади. Топовое исполнение «Престиж» отличается наличием панорамной крыши площадью 1,45 квадратного метра. Многослойное остекление передних дверей способствует улучшенной шумоизоляции салона. Также в этой версии присутствует атмосферная подсветка интерьера. Передние кресла оснащены не только подогревом, но и вентиляцией, а также электрическими регулировками. Для пассажиров, сидящих сзади, предусмотрен обогрев сидений. Безопасность обеспечивается расширенным пакетом интеллектуальных ассистентов ADAS, в который входят адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора. Кроме того, в топовой комплектации установлена аудиосистема с восемью динамиками и беспроводное зарядное устройство для смартфона мощностью 50 ватт.

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