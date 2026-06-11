От догоняющих до законодателей мод: как китайский автопром переписал правила

Эксперт Коган объяснил, чем китайские авто превосходят европейские и японские Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В беседе с «Российской газетой» Андрей Коган, возглавляющий компанию «ВсеИзКитая» и председательствующий в комитете по взаимодействию с КНР при Ассоциации экспортеров и импортеров, поделился наблюдениями о стремительной эволюции китайского автомобилестроения.

Эксперт отметил, что еще недавно машины из Поднебесной рассматривались исключительно как бюджетная замена раскрученным брендам, однако сегодня ситуация кардинально трансформируется.

Одним из ключевых козырей Коган назвал оперативность внедрения технических новшеств. Он пояснил, что европейские и японские вендоры традиционно придерживаются продолжительных циклов обновления: на разработку платформы, испытания и запуск модели порой уходит от пяти до семи лет. Китайские же корпорации действуют гораздо проворнее.

Особенно ярко, по мнению главы «ВсеИзКитая», превосходство китайских брендов проявляется в цифровой сфере.

Особого внимания, добавил Коган, заслуживает глубокая интеграция машины со смартфоном. Китайские производители изначально проектировали свои творения для поколения пользователей мобильных сервисов. Множество функций — от дистанционного пуска двигателя до мониторинга состояния автомобиля — реализованы через приложение.

Значительный прогресс произошел и в области ассистентов водителя. Сегодня многие китайские автомобили предлагают подобные системы уже в базовых или средних комплектациях.

Еще одно направление, где китайцы добились значительных успехов, — электромобили и гибридные технологии. Как подчеркнул эксперт, КНР является крупнейшим в мире рынком электротранспорта, а жесткая внутренняя конкуренция вынуждает компании непрерывно совершенствовать свои разработки.

Серьезным преимуществом китайских компаний, по словам Когана, является высокий уровень вертикальной интеграции. Многие гиганты самостоятельно выпускают аккумуляторы, электродвигатели, электронные компоненты и программное обеспечение.

Любопытно, отметил председатель комитета, что китайские бренды начали активно конкурировать и в области качества интерьера.

Большое внимание китайские компании уделяют шумоизоляции и удобству пассажиров. Во многих независимых сравнительных тестах современные китайские кроссоверы демонстрируют показатели, которые еще несколько лет назад были характерны преимущественно для машин более дорогого сегмента.

Отдельным фактором успеха Коган назвал способность китайских производителей быстро учитывать пожелания покупателей. Европейские и японские бренды традиционно ориентируются на глобальные стандарты и унифицированные решения для разных рынков.

Нельзя обойти вниманием и скорость принятия решений внутри китайских корпораций. Многие из них сохранили структуры управления, позволяющие оперативно менять стратегию и внедрять перспективные наработки.

Сегодня покупатель, резюмировал Коган, все чаще сравнивает не бренд и страну происхождения, а набор технологий, уровень оснащения и удобство эксплуатации. Главная причина такого успеха, по мнению главы «ВсеИзКитая», заключается в том, что китайский автопром перестал догонять мировых лидеров и начал формировать собственную технологическую повестку.

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