Citroen для ЕАЭС пошли с конвейера в Беларуси: цены стартуют с 2 млн российских рублей

В Белоруссии наладили производство кроссоверов Citroen. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В Республике Беларусь освоено серийное производство нескольких моделей французской марки Citroen, сообщает Motor.

Сборочная линия предприятия «Юнисон», расположенного в деревне Обчак неподалеку от Минска, начала выпускать современные автомобили, прошедшие адаптацию для стран Евразийского экономического союза. В перечень выпускаемой продукции вошли три разновидности кроссоверов: городской вариант C3-XR, компактный C5 Aircross, а также фастбэк-кроссовер под названием C5 X. Белорусская версия Citroen C3-XR оценена производителем в 75 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно двум миллионам рублей российских.

Габариты модели составляют 4288 мм в длину, а под капотом установлен тандем из мотора мощностью 116 лошадиных сил и шестидиапазонной роботизированной трансмиссии. Что касается Citroen C5 Aircross, длина которого достигает 4510 мм, то минимальная цена, запрашиваемая дилерами, составляет 95 тысяч белорусских рублей (или 2,5 миллиона российских). Силовая установка этого автомобиля представлена турбированным двигателем, выдающим 175 лошадиных сил, в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. Кроссовер в кузове фастбэк — Citroen C5 X — имеет длину 4805 мм. По технической части он унифицирован с моделью C5 Aircross. Стоимость данной версии составляет 96 тысяч белорусских рублей (2,5 миллиона российских).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.