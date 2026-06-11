Семь лет и полмиллиона: тульский завод Haval встретил юбилей кроссовером H3

Российский завод Haval в Тульской области выпустил 500-тысячный автомобиль. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Предприятие китайского бренда Haval, расположенное в индустриальном парке «Узловая» Тульской области, сообщило о достижении сразу двух значимых рубежей.

Как рассказали «Автоновостям дня» в пресс-службе российского подразделения GWM, с момента запуска конвейера прошло семь лет, и за это время сошли с линии полмиллиона машин. Юбилейным экземпляром оказался переднеприводный кроссовер Haval H3 в исполнении «Премиум», окрашенный в цвет «Пепельный антрацит».

Летом 2019 года история локального производства марки в Тульской области стартовала с модели Haval F7. Именно этот кроссовер стал первенцем предприятия, которое является первым зарубежным комплексом полного цикла, принадлежащим концерну GWM.

За семилетний период — с июня 2019-го по июнь 2026-го — тульский автозавод выпустил более 154 тысяч экземпляров кроссоверов F-серии. Самой востребованной моделью бренда на российском рынке стал городской паркетник Haval Jolion: его количество превысило 259 тысяч единиц. Модель Haval Dargo представлена тиражом свыше 38 тысяч штук, а объемы выпуска проходимых кроссоверов Haval H3 и Haval H7 составили более 22 тысяч и 9 тысяч автомобилей соответственно.

Производственная площадка Haval в индустриальном парке «Узловая» включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также отдельное подразделение по изготовлению автокомпонентов.

В 2024 году здесь открылся моторный завод, собирающий двигатели двух типов: полуторалитровый турбомотор на 150 лошадиных сил и двухлитровый турбодвигатель. Спустя год, в 2025-м, на территории промышленного комплекса запустили цех механической обработки корпусных деталей для моторов. В настоящее время общая площадь производственного комплекса Haval превышает 190 тысяч квадратных метров.

Как пояснили представители компании, все автомобили тульской сборки проходят многоступенчатый контроль качества на каждом производственном этапе в строгом соответствии со стандартами концерна Great Wall Motor.

Так, в специальном световом туннеле инспектируется внешний вид и ключевые потребительские параметры. На линии функциональных испытаний проверяются настройки и калибровка узлов и агрегатов. С помощью так называемого «водного теста» имитируются экстремальные погодные условия, чтобы убедиться в герметичности кузова. И на финальном этапе каждый автомобиль проходит ходовые испытания на управляемость и динамические характеристики на собственном заводском полигоне.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.