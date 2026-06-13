Антирейтинг надежности: «японец» признан самым проблемным кроссовером

WhatCar и MotorEasy составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов в 2026 году. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Издания WhatCar и MotorEasy совместно провели исследование, опросив 32 тысячи обладателей кроссоверов. Целью было выяснить, какие модели ломаются чаще прочих. По итогам анализа был составлен перечень из десяти автомобилей с наихудшей репутацией по части безотказности.

Первую строчку занял бензиновый Nissan Juke, который выпускался в период с 2019 по 2025 год. Показатель его надежности оценили всего в 55,2 процента.

Следом за ним расположился Volkswagen Tiguan 2024 модельного года, набравший 64,2 процента. Третью строчку занял Kia Sportage (версии с 2016 по 2021 год) с результатом 72,9 процента. Четвертое место досталось Mazda CX-60 2022 года (76,2%), а замкнул пятерку Audi Q7 2015 года выпуска (78,6%). Далее в списке идут: Volkswagen ID 4 (79,6%), Renault Austral (80,4%), Nissan Ariya (80,9%), BMW iX (81%) и Land Rover Discovery Sport (81,8%), который оказался на десятой позиции.

При этом, как пояснили составители, высокий процент отказов не всегда напрямую указывает на плохое качество сборки или низкую надежность самого автомобиля. Иногда поломки провоцируются чрезмерной сложностью бортовой электроники или турбированными двигателями, чувствительными к условиям эксплуатации.

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