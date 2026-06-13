Уход по-китайски: четыре кроссовера исчезли из России, но большинство заменили

Ряд китайских кроссоверов покинул рынок РФ. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

К первым числам июня 2026 года с российского рынка исчезли сразу четыре модели кроссоверов китайского происхождения, сообщают «Китайские автомобили».

В перечень моделей, прекративших продажи, попали Chery Tiggo 8 Pro Max, Jaecoo J7 дорестайлинговой версии, Belgee X50, а также электрокар Evolute i-Sky первого поколения. Как уточняет источник, три из четырех перечисленных автомобилей уже обзавелись прямыми последователями.

Так, вместо Tiggo 8 Pro Max теперь предлагается модель Tenet T8. Устаревшую версию Jaecoo J7 сменил обновленный вариант. Belgee X50 преобразовался в модификацию X50+. Кроме того, в обозримом будущем ожидается презентация нового поколения электрического паркетника Evolute i-Sky.

Ранее уже появлялась информация о том, что отечественная марка Tenet анонсировала дополнительную версию своего кроссовера T8. Если изначально машина выпускалась исключительно как семиместная с тремя рядами сидений, то теперь покупателям станет доступен пятиместный вариант с передним приводом. Выпуск данной новинки организуют по полному производственному циклу на калужском заводе «АГР».

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.