На смену Land Cruiser и Patrol:в России появятся китайские «рамники»

В Россию хлынут рамные внедорожники из Китая / Фото сайт фоттон

Отечественный рынок внедорожников с рамной конструкцией ожидает пополнение сразу несколькими новинками из Китая, сообщает «Российская газета». Данный сегмент и без того демонстрирует позитивную динамику благодаря брендам Tank и Haval, однако в ближайшее время к ним могут присоединиться Hongqi, Jetour, BAW и, вероятно, GAC. Для российских покупателей такое развитие событий является серьезным сдвигом: классические модели Toyota и Nissan стали куда менее доступными, тогда как спрос на крупные рамные автомобили никуда не пропал.

Одной из самых громких премьер должен стать Hongqi G919. Эта модель, которую ранее демонстрировали на Пекинском автосалоне под рабочим названием Hongqi Offroad, появится в Китае в конце 2026 года. В российском представительстве марки не отрицают возможность ее выхода на местный рынок. Внедорожник получит рамную архитектуру, полноприводную трансмиссию, пневматическую подвеску и последовательную гибридную силовую установку, включающую двухлитровый бензиновый генератор и четыре электромотора. Суммарная отдача, по заявленным данным, достигает 843 лошадиных сил и 1320 Нм крутящего момента, а разгон с места до сотни занимает 4,5 секунды.

Более определенные перспективы имеет Jetour G700. Производитель обещает поставить эту машину в Россию до окончания 2026 года. Модель оснащается интеллектуальным полным приводом XWD с автоматическим режимом блокировок и трехмоторной гибридной системой мощностью 904 л.с. и 1135 Нм. По словам издания, это уже не просто вездеход для разбитых дорог, а технологичный и дорогой SUV с сильной имиджевой составляющей.

Более практичным и утилитарным вариантом выглядит дизельный 212 T01. Его официальный выход на российский рынок ожидается до конца текущего лета — сейчас завершается процесс получения Одобрения типа транспортного средства. Под капотом установлен двухлитровый дизельный двигатель, выдающий 170 лошадиных сил, работающий в связке с восьмидиапазонным автоматом. Для российских условий, отмечается в материале, важнее другое: система part-time 4WD и принудительные блокировки межколесных дифференциалов как на передней, так и на задней оси.

Еще один вероятный участник рынка — GAC Yue 7. Этот рамный гибридный SUV имеет интегрированную раму, пневмоподвеску, частичный автопилот и трехмоторную установку мощностью 544 л.с. Официально сроки появления в России пока не объявлены, однако появление такой модели выглядело бы логичным шагом: в текущей линейке GAC в РФ рамных внедорожников нет.

Согласно данным агентства «Автостат», в первом квартале 2026 года сегмент рамных SUV в России уже фиксировал рост. Один только Tank реализовал более 3600 таких автомобилей, причем самой популярной моделью марки стал Tank 300.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета, объясняет повышенный интерес к рамным внедорожникам ощущением надежности и долговечности. По его словам, в условиях нестабильности покупатели чаще склоняются к автомобилям, которые воспринимаются как более основательные. Вместе с тем профессор указывает на сдерживающий фактор — цену.

В ГК «Автодом» добавляют, что рамные внедорожники зачастую оказываются дороже обычных кроссоверов на 2–3 миллиона рублей. Поэтому дальнейший рост сегмента будет зависеть не только от количества новых моделей, но и от доступности кредитных программ, размера скидок, уровня сервиса, наличия запчастей и степени доверия к конкретному бренду. Отмечается, что китайские рамные внедорожники не просто заполняют пустующую нишу — они меняют привычные покупательские предпочтения. Раньше российский автолюбитель мечтал о Land Cruiser или Patrol, а сегодня все чаще рассматривает Tank, Jetour или Hongqi.

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